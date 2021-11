Erste große Maßnahme? Ramlingens Neu-Präsident Becker sieht "null Handlungsbedarf"

Etliche. Manchmal stimmt ja zumindest die eigene Frau dagegen. Oder man selbst enthält sich.

In den letzten Jahren ist bei Jürgen Stern – und ich glaube auch bei vielen Mitgliedern – der Wunsch entstanden, dass ich übernehmen soll, wenn Jürgen mal aufhört. Und da ich mich mit allen Mitgliedern und Fans unterhalte, wenn ich sie treffe, und die mich alle kennen, wissen sie, was sie an mir haben – oder eben nicht. Gegenkandidaten gab es sowieso nicht, weil Ehrenämter viel Arbeit bedeuten. Ach so: Meine Frau hat nicht dagegen gestimmt, die habe ich sicherheitshalber gar nicht erst mitgenommen.

Wissen Sie noch, wie es 1997 beim RSE für Sie angefangen hat?

Dazu eine kleine Anekdote: Als klar war, dass ich in Ramlingen Trainer werde, gab es eine Flugblattaktion, die sinngemäß lautete: „Es kann nicht sein, dass Kurt Becker hier Trainer wird.“ Ich kannte den Urheber gar nicht. Mittlerweile weiß ich, wer es war, und es hat sich erledigt. Aber erst habe ich gedacht: „Oh, das ist aber lustig hier.“