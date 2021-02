"Bestklassierte U23 der Region": Ramlinger Reserve bietet Perspektive auf hohem Niveau

Der Sportliche Leiter der Ramlinger hat mit Trainer Darijan Vlaski und Manager Andreas von der Becke ein Konzept für die zweite Mannschaft festgelegt. „Unsere Strategie ist es, jungen Spielern mehr Spielzeit zu geben. Auf hohem Niveau können wir den Talenten im Herrenbereich somit eine Perspektive bieten“, sagt Becker. In den bisherigen Saisonspielen standen im Regelfall mindestens fünf Nachwuchstalente in der Anfangsformation.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Anfang der Siebzigerjahre kickte die Erstvertretung noch in den Niederungen des Kreises Burgdorf. Kontinuierlich ging es dann bergauf. Mittlerweile sorgt auch die RSE-Reserve für Furore – und das in der Bezirksliga. „Wir stellen das bestklassierte U23-Team in der Region Hannover“, sagt Kurt Becker.

„Vielleicht kann ich die Mannschaft, die sich im oberen Drittel festgesetzt hat, als künftiger Kapitän noch zum Aufstieg führen. Langfristig sehe ich mich schon in der Landesliga“, sagt der in Wettmar wohnende Kicker, der zu Saisonbeginn das Angebot eines Landesliga-Lokalrivalen ausgeschlagen hatte.

Als Kapitän führte er die A-Junioren vor zwei Jahren zum Aufstieg in die Bezirksliga und hatte in der Saison 2019/2020 zwei Plichtspieleinsätze für das erste Männerteam, das in die Oberliga hochging. Im neu formierten U23-Bezirksliga-Ensemble gehört Clausen mit seiner großen Passqualität als Mittelfeldspieler und Mitglied des Mannschaftsrat zu den „wichtigen Bestandteilen des Teams“, sagt Vlaski.

Der Ball ruht für ihn zurzeit nur auf dem echten Feld. Der Angreifer, der im Februar 2019 in Westercelle als erster „VfL-Fifa-Champion“ gekrönt wurde, ist an der Konsole im Einsatz. „Das ist auf virtuellem Rasen eine schöne Abwechslung zum echten Grün“, sagt das Talent, das sich jedoch nicht auf die faule Haut legt: „Im französischen Garten in Celle mache ich mit vielen Läufen etwas für die Grundausdauer.“

Offensivakzente setzt Jonas Malte Haeber. „Der technisch gute Angreifer ist auf der rechten Außenbahn ein Wirbelwind“, lobt Vlaski den 19-Jährigen. Mit den A-Junioren schaffte Haeber den Aufstieg in die Landesliga und bestritt die gesamte Oberliga-Vorbereitungsphase mit den Männern, bevor es ins Perspektivteam des RSE ging. „Ich fühle mich wohl in der jungen Mannschaft, die Kameradschaft ist groß. Mit dem hervorragenden Trainer Darijan Vlaski kommen wir super klar. Ich möchte noch um den Aufstieg mitspielen“, sagt Haeber.

Das scheint immerhin ungefährlicher zu sein als Freizeit-Fußball. „Im November habe ich mir beim Kicken mit einer Freundin auf dem Sportplatz in Wettmar, der einem Acker glich, einen Außenbandriss zugezogen. Sechs Wochen Pause – zum Glück war das in der spielfreien Corona-Zeit“, sagt Clausen.

„Momentan spielt Fußball aber keine Rolle. Priorität haben das zeitintensive duale Studium bei der VGH und die Familie“, sagt Clausen. In der Corona-Pause hält er sich mit langen Waldläufen und Tennis fit. „In Wettmar haben die Tennis-Hallen geöffnet, da habe ich die Möglichkeit, im Einzel Matches zu bestreiten“, sagt er. „Und als Stallbursche bin ich auch noch für mein Pferd Legobas in Bewegung.“

Und dann gibt es ja noch die beruflichen Einheiten. Als Paketzusteller muss er oft Kraftübungen bestehen. „Ich strebe aber bei einer befreundeten Familie eine Ausbildung zum Fahrlehrer an“, sagt Haeber. Trotz einiger Anfragen seines vorherigen Klubs, dem Landesligisten VfL Westercelle, blieb er standfest. „Ich bin RSEer mit Leib und Seele. Hier habe ich eine neue Heimat gefunden, es gibt fast eine familiäre Bindung“, sagt Haeber. „Ich habe keinen Grund zu wechseln.“

Auch Prinz kam vom TSV Wettmar

In der Defensive hat sich Johannes Prinz zu einem Leistungsträger der RSE-Reserve entwickelt. ,,Der kopfballstarke Innenverteidiger ist ein intelligenter Spieler und für sein Alter schon sehr reif. Er hat eine gute Technik und ist beidfüßig“, nennt Vlaski die Vorzüge des talentierten Defensivspielers. Wie auch Clausen wechselte Prinz 2012 vom TSV Wettmar in die RSE-Jugend. Etliche Erfolge, wie das Triple mit den A-Junioren auf Kreisebene oder zuletzt der Aufstieg in die Landesliga, gelangen ihm im Ramlinger Nachwuchs.

In der laufenden Saison absolviert er sein erstes Herrenjahr auf Bezirksligaebene. Die Pandemie zwingt Prinz, der vergangene Woche seinen 20. Geburtstag gefeierter hat, sich mit individuellen Läufen und Kraftübungen in Form zu halten. „In meinem Heimatort Engensen kann ich viele Waldläufe machen“, sagt der Jurastudent. Aufgrund seines Studiums, dass er im Sommer noch in Halle (Saale) absolvierte, musste Prinz etliche Male in der Saisonvorbereitung fehlen.

Wenn es nach der Zwangspause wieder losgeht, wird sich der Abwehrspezialist, der inzwischen in Hannover an der Leibniz-Universität in sein drittes Semester der Rechtswissenschaften gegangen ist, fußballerisch wieder ganz auf die zukunftsträchtige Ramlinger U23 konzentrieren können.