Andere Einstellung nötig: RSE-Coach Gasde will im Topspiel 100 Prozent sehen

Genau diese Grundtugenden ließ seine Mannschaft zuletzt in Wolfsburg beim 2:3 gegen Lupo Martini vermissen. Die Revanche dafür könnte der RSE schon am nächsten Mittwoch (19.15 Uhr) auf eigenem Platz im Niedersachsenpokal der Amateure nehmen. Doch bevor es im Pokal zur Sache geht, steht die Liga-Aufgabe gegen den SVG Göttingen (Samstag, 16 Uhr) auf dem Programm. Ein Spitzenspiel: Der Spitzenreiter ist in der Wahrendorff-Arena beim Tabellendritten zu Gast.

Das Gipfeltreffen ist zugleich ein Aufeinandertreffen des besten Angriffs (Ramlingen: zwölf Tore) und der stabilsten Abwehr (Göttingen: nur ein Gegentreffer). „Es ist schon erstaunlich, dass die beiden Aufsteiger das Spitzenspiel bestreiten. Für uns wird das eine Herkulesaufgabe sein, aber ich hoffe, dass wir die Kurve bekommen und die Partie wuppen“, sagt Kurt Becker, Sportlicher Leiter der Platzherren.

Trainer erwartet Wiedergutmachung

Gasde sagt, dass seine Mannschaft „etwas gutzumachen hat“: „Das Team wird eine ganz andere Einstellung an den Tag legen, und ich bin überzeugt, dass wir wieder in die Erfolgsspur einbiegen“, betont der Chefoach, der den Kontrahenten beim Spiel in Egestorf unter die Lupe genommen hat. Seine Mannschaft müsse sich auf das gute und sehr schnelle Umschaltspiel des Kontrahenten einstellen. Im eigenen Spiel nach vorn sei Effektivität gefragt, schließlich stehen die Göttinger offenkundig sehr kompakt.

Doch mit welcher Formation will der RSE diese hohe Hürde nehmen? „Wir werden natürlich nicht mit derselben Aufstellung wie in Wolfsburg starten“, sagt Gasde. „Nach dem Abschlusstraining entscheide ich, wer auflaufen wird.“ Zum Aufgebot werden definitiv wieder der genesene Stürmer Björn Masur stoßen – und auch Lasse Neubert. Der Neuzugang vom 1. FC Wunstorf hat sich nach einer Verletzungspause mit einer guten Leistung in der Reserve empfohlen.

Beim Unterfangen, Heimsieg Nummer zwei einzufahren, muss Gasde indessen auf Melvin Meyer (nach Muskelfaserriss im Trainingsaufbau), Ilias Papadopoulos (Aufbautraining) und Christopher Weindl (Bauchmuskelzerrung) verzichten.