Hochklassiges Aufsteiger-Duell: Ramlingen und Göttingen teilen die Punkte 

Denn der Göttinger Einwechselspieler brachte das Kunststück fertig, das Spielgerät völlig freistehend aus zwei Metern an den Torpfosten zu setzen. „Das mögliche 2:1 hätte den Spielverlauf auch völlig auf den Kopf gestellt. Es war praktisch die einzige SVG-Torchance aus dem Spiel heraus, während wir schon bis zur Halbzeit mit 5:1 hätten führen können“, sagte RSE-Coach Philipp Gasde, der trotz der mangelnden Effektivität beim Abschluss viel Lob für seine Mannen fand: „Das Team hat ein starkes Spiel gemacht und taktisch alles das umgesetzt, was ich erwartet habe. Vor allem stimmte aber auch der Einsatz und Wille.“

Als beim hochklassigen Oberliga-Spitzenspiel zwischen dem SV Ramlingen/Ehlerhausen und dem Tabellenführer SVG Göttingen in der dritten Minute der Nachspielzeit SVG-Stürmer Ali Ismail nach einem Konter plötzlich frei vor dem Ramlinger Tor auftauchte, stockte dem RSE-Anhang der Atem. Sollte das erst in der 86. Minute für den RSE zum 1:1 (0:1) erzielte Ausgleichstor von Utku Kani doch nur Makulatur gewesen sein? Nein.

Göttinger Bollwerk hält lange stand

Vor 130 Zuschauern – mehr sind aktuell nicht zugelassen - zeigte der RSE von Beginn an eine ganz andere Einstellung als zuletzt bei der Partie in Wolfsburg. Mit hohem Engagement setzte der auf mehreren Positionen (Lasse Neubert, Mitchell Jordan, Can Gödemir, Hüseyin Yüksel in der Startaufstellung) veränderte Tabellendritte den Ligaprimus in diesem Aufsteigerduell unter Druck.

Gefühlt hatte der gut kombinierende RSE etwa 75 Prozent Ballbesitz. Die Gäste aus der Universitätsstadt zeigten aber, warum sie in den bisherigen fünf Spielen nur einen Gegentreffer kassiert hatten: Die gut organisierte Defensive war ein richtiges Bollwerk – und andererseits bei Standards für den RSE gefährlich. Bezeichnend war, dass Abwehrchef Andre Weide nach einer Ecke wie aus heiterem Himmel das 1:0 (16.) erzielte. Dem Rückstand liefen die klar dominierenden Ramlinger lange Zeit hinterher.

Kani erlöst den RSE

Und da Louis Engelbrecht (23., 72.), Can Gökdemir (36.), Timo Gieseking (39./wegen Abseits nicht gegebenes Kopfballtor) den Ausgleich verpassten, schien sich die dritte Niederlage in Serie für den RSE anzubahnen. Gasde setzte jedoch alles auf eine Karte: Für den verletzten Defenivakteur Gieseking (Leistenverletzung nach Zweikampf) und Mittelfeldspieler Steffen von Pleß kamen mit Utku Kani und Björn Masur zwei weitere Angreifer. Und das zahlte sich endlich aus: Nachdem Mitchell Jordan die bis dahin größte RSE-Chance (70.) per Volleyschuss freistehend aus 10 Metern vergeben hatte, traf Kani nach Vorarbeit von Masur in der 86. Minute zum umjubelten 1:1.

In der turbulenten Schlussphase stand die Partie auf Messers Schneide: Gökdemir hatte in der 88. Minute für den RSE das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden SVG-Keeper Dennis Henze. Auf der anderen Seite verpasste Ismail den Siegtreffer für die weiterhin als einziges Ligateam ungeschlagenen Göttinger. „Ein Sieg wäre auch des Guten zu viel gewesen. Mit dem Punkt sind wir glücklich“, gestand SVG-Coach Dennis Erkner.