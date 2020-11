"Noch mehr Konstanz": Philipp Gasde und der RSE geben sich nicht zufrieden

Doch auch die Fußballer schwingen nach dem Durchmarsch in der Landesliga eine Etage höher als Tabellenführer selbstbewusst das Zepter. Warum läuft es schon wieder so gut?

Wer von der Bundesstraße 3 in Richtung Ramlingen fährt, bekommt vor den Toren des Ortes direkt etwas vom Selbstverständnis der rund 550 Einwohner mit. „Dorf der Könige“ – dieser Zusatz prangt nebst Krone am Ortsschild. Nun bezieht sich der Slogan sicher nicht auf die Oberligakicker des SV Ramlingen/Ehlershausen, sondern eher auf den lokalen Brauch, Jahr für Jahr einen Erntekönig zu küren.

Die Mannschaft

Da wächst was zusammen. Die wenigen Neuzugänge haben mit dem Erfolgsstamm der Vorsaison rasch eine gemeinsame Linie gefunden. In der Kabine aufgenommene und den sozialen Netzwerken veröffentlichte Jubelfotos mit blanken Oberkörpern, sonst eher von Profis bekannt, dokumentieren den Zusammenhalt. Wie gefestigt eine Gruppe in Wahrheit ist, zeige sich vor allem im Misserfolg, werfen Skeptiker gern mahnend ein.

Nachdem das Team in der vergangenen Saison fast nur gewonnen hatte, ging es nach dem Aufstieg mit drei Siegen ohne Gegentor zunächst so weiter. Es folgten zwei Niederlagen, doch den plötzlichen freien Fall – häufiges Schicksal von Aufsteigern in der Vergangenheit – konnte der RSE verhindern. Auch das Verlieren samt Ziehen der richtigen Lehren daraus gelingt ihm also.

Anzeige

Sicher ist es dabei ein Plus, dass Ausfälle von der Bank kompensiert werden können. Egal, ob in der Abwehrreihe, der Offensive oder – nach der Kopfverletzung des unumstrittenen Marcel Maluck – mit dem jungen Blazej Gajda im Tor. Trainer Philipp Gasde kann ohne große Qualitätseinbußen nachlegen. Im Mai hatte der Sportliche Leiter Kurt Becker versprochen, jede Position doppelt besetzen zu wollen. Seine Worte haben dem Belastungstest im Echtbetrieb standgehalten.

Der Trainer

Seit knapp zwei Jahren ist Gasde nun in Ramlingen der Chef am Spielfeldrand. Nach dem misslungenen Versuch mit Philippe Harms hat die Klubführung nach der Ära Becker nun offenbar den Richtigen gefunden. Mit Ruhe, Akribie und Sachverstand übt der Lehrer aus Hameln sein Amt aus.