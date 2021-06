"Alle haben sich gut bewegt": RSE gewinnt Test mit 11:0 - und macht Porta-Pokal-Feld voll

„Ich hätte mir für unser erstes Testspiel lieber einen Kreisligisten gewünscht und nicht gleich so eine Granate, aber es war nur dieser Termin frei. War aber eine super Sache vor 100 Zuschauern in schöner Atmosphäre“, sagte Ihmes Trainer Halil Büyüktopuk. „Ein paar Tore haben wir uns quasi selbst reingehauen, aber positiv war, dass die Jungs immer versucht haben, von hinten rauszuspielen.“

"Das tut extrem weh": GIW Meerhandball mit Fehlstart in der Bundesliga-Relegation

Wer beerbt Zimmermann in Havelse? Wolfsburgs Henning Bürger ist neuer Favorit

Dennis Yeboah traf dreimal ins Schwarze. Utku Kani (zwei Treffer, darunter ein Freistoß aus 20 Metern), Bangin Bakir, Louis Engelbrecht, Björn Masur sowie die Gastspieler vom TSV Havelse, Yannik Pohlmann und Filip Pavlovic, sowie dem HSC (Hauke Bartels) erzielten die weiteren Tore. „Ich hatte nicht viele Wechselmöglichkeiten, meine Spieler haben sich bis zum Ende durchgebissen. Daher war ich mit der Leistung irgendwie schon zufrieden, obwohl ein 0:11 natürlich wurmt“, ergänzte Büyüktopuk.

Krähen komplettieren das Feld

Auch RSE-Manager Kurt Becker zog ein positives Fazit: „Alle haben sich gut bewegt und es vor allem genossen, nach über sieben Monaten endlich mal wieder Fußball zu spielen“, sagte er.

Als Organisator des Porta-Pokals hat Becker die Planungen des Teilnehmerfeldes inzwischen abgeschlossen. Anstelle des Vorjahresfinalisten TSV Havelse, der sich nach dem Aufstieg in die 3. Liga in diesem Jahr nicht am Akazienweg blicken lässt, wird der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide als achtes Team das Teilnehmerfeld komplettieren. Der Landesligist wurde mit dem MTV Eintracht Celle und Arminia Hannover (beide Oberliga) sowie dem TSV Stelingen der Gruppe B zugelost.

In der Gruppe A werden ab dem 19. Juli Regionalligist HSC Hannover als ranghöchstes Team, die Landesligisten OSV Hannover und TSV Burgdorf sowie Cupverteidiger SV Ramlingen/Ehlershausen am Ball sein.