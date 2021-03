Für Kontinuität gesorgt: Philipp Gasde und sein Trainerteam verlängern in Ramlingen

Der SV Ramlingen/Ehlershausen, der in diesem Jahr sein 100. Jubiläum feiert, hat bei seiner Oberliga-Mannschaft die Weichen für die Zukunft gestellt. Sowohl Chefcoach Philipp Gasde als auch Ko-Trainer Peter Müller und Torwarttrainer Martin Kunka haben ihren Vertrag um ein Jahr verlängert. Das Trio gibt auch in der nächsten Saison die Richtung beim derzeitigen Tabellenführer der Staffel Hannover/Braunschweig vor.

Bei seiner Zweitvertretung hat der RSE gleichsam Nägel mit Köpfen gemacht: Coach Darijan Vlaski und Ko-Trainer Sebastian Kühn werden auch in der Saison 2021/22 das Sagen bei der U23 hat, die in der unterbrochenen Saison Rang drei in der Bezirksliga 3 belegt.