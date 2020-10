SV Ramlingen/Ehlershausen will die Revanche im NFV-Pokal gegen Lupo Martini Wolfsburg

Lange ist es her: Am 11. August 2010, als es im Achtelfinale mit dem 2:5 beim TuS Heeslingen das Aus gab, ist der SV Ramlingen/Ehlershausen zum letzten Mal im NFV-Pokal im Einsatz gewesen. Jetzt gibt es für den Oberligaaufsteiger ein Comeback: Am Mittwoch um 19.15 Uhr trifft das Team von Trainer Philipp Gasde in der Qualifikationsrunde auf Lupo Martini Wolfsburg.

2:3-Niederlage gegen Lupo Martini im letzten Spiel

Mit dem Ligakonkurrenten hat der RSE noch eine offene Rechnung zu begleichen. Am dritten Oktober kassierte die Mannschaft eine 2:3-Punktspielniederlage. „Es war das schwächte Spiel der Saison, wir haben etwas gutzumachen“, sagt Gasde, der unbedingt das Achtelfinale erreichen will. Dort würde der Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide nächster Gegner sein. „Wir haben große Ambitionen in diesem Wettbewerb und werden alles geben, um weiterzukommen“, sagt der RSE-Trainer. Es seien ja nur vier Spiele zu gewinnen, um in die lukrative Hauptrunde des DFB-Pokals zu gelangen ...