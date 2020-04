SV Regis-Breitingen macht es wie Olympia: 100. Geburtstag wird ein Jahr später gefeiert

Regis-Breitingen. Die Anfänge des organisierten Sports im Pleißestädtchen liegen schon 158 Jahre zurück. Damals war der Turnverein Regis 1862 entstanden. Der aktuelle Sportverein Regis-Breitingen (SVR) hat allerdings jetzt erst seine 100-Jahr-Feier vorgesehen. Er beruft sich mit seiner Tradition mehr auf die Fußballvereinigung Regis (FvR), die am 29. April 1920 gegründet worden war. Die treibende Kraft damals war Fritz Fröhlich (1898 bis 1961), der auch erster Vorsitzender wurde.

Von Beginn an legte er neben der namensgebenden Sportart viel Wert auf die Leichtathletik. Diesen gemeinsamen Sportbetrieb hatte er während seiner Medizin-Studentenzeit (ab 1919) in der Messestadt beim ersten Deutschen Fußball-Meister VfB Leipzig kennen- und schätzen gelernt. Das Muster übernahm er in seine Heimatstadt, weil erst der neue Verein Leichtathletik-Wettkämpfe nach internationalen Regeln ausrichten konnte – bereits gut einen Monat nach der Gründung gab es am 1. Juni 1920 die Premiere; der Turnverein setzte auf anderen Festlegungen.

Durchklicken: Bilder aus der 100-jährigen Historie des SV Regis IMG_20200417_0007 ©

Fröhlichs Stellvertreter war anfangs Karl Müller, zudem fungierten Arno Müller als Kassierer und Otto Welsch als Schriftführer. Im Februar 1923 wurde Karl Müller der Vorsitzende, ehe von 1938 bis zum Kriegsende wieder Fröhlich an der Spitze stand. Dabei war er seit 1925 an beiden Beinen gelähmt und saß im Rollstuhl. Was ihn nicht daran hinderte, seine Kraft als Organisator einzusetzen. Als Sportstätte diente am „Herrenhölzchen“ und „An der Halde“, ein Hartplatz an der Deutzener Straße (heute Regis-Nord), den auch die Schützen nutzten. Am Kirchteich wurde 1928 die Turnhalle ihrer Bestimmung übergeben. Dort war dann vor allem die Sektion Handball aktiv, die im Jahr zuvor gebildet worden war.

Im Winter wurde Eishockey gespielt

Als der Braunkohletagebau weiter heranrückte, kam es 1934 zu einem Gebietstausch. Der Sportplatz im Norden der Stadt musste aufgegeben werden, die neue Stätte befand sich fortan am Regiser Wasserwerk, ehe 1971 das Freibad in diesem Bereich errichtet wurde. Auf dem Sportplatz „Am Wasserwerk“ gab es rassige Fußballspiele. Zudem fanden zwischen 1935 und 1944 große gau- und reichsoffene Sportfeste mit deutschen Spitzenathleten einschließlich Olympiasiegern der Jahre 1932 und 1936 statt. Das Kriegsende 1945 steht für einen Neuanfang. Arno Nickel prägte diesen, er beantragte bei der sowjetischen Kommandantur in Borna, dass der Sport weiterleben kann. Fußballer, Handballer und Leichtathleten begannen wieder mit ihrem Hobby. Zwei Jahre später, 1947, wurde Fritz Fröhlich, der von allen liebevoll „Doktor“ genannt wurde, zum Gemeindesportleiter gewählt.

er erster Vorstand der Fußballvereinigung Regis, 1920, mit Initiator und Gründer Fritz Fröhlich (vorn, M.). © Sportchronik

Anzeige

Im Jahr 1950 wurde die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Aufbau Regis-Breitingen gegründet, nur vier Monate später erfolgte die Umbenennung in BSG Aktivist. Als Vorsitzender fungierten dann Helmut Lamprecht (bis 1953), Georg Möckel, Werner Krumsdorf (1957/1958), der auch erfolgreicher Fußballer und Leichtathlet war) und Heinz Zwick (1958 bis 1965), im Beruf Direktor für Sozialökonomie im Braunkohlenwerk Regis, das über mehrere Jahrzehnte der Trägerbetrieb des Sportvereins war, etwa einem heutigen Hauptsponsor ähnlich. Später führten den Verein Fritz Kratzsch, Wolfgang Büngener sowie Dieter Gerlach. In der Historie steht der Fußball-Kreispokalsieg von 1952 im Endspiel gegen Deutzen. Etwas Besonderes war in den 1950er-Jahren die Fläche zwischen Turnhalle und Blaublüterpark. Dort wurde im Winter gegen Teams aus der Region Borna Eishockey gespielt. Bekannte Namen von damals sind Manfred Emberger, Dieter Speck, Roland Theißinger und Torwart Rudi Scheibel. Doch milde Winter sorgten dann für das Aus. Im Sommer konnte dort aber weiter Tennis und Badminton gespielt werden.

DDR-Länderspiel mit Jörg Berger

Anfang der 1960er-Jahre rückten die Braunkohlebagger auch der Hauptsportstätte „Am Wasserwerk“ immer näher. In der Stadtmitte, zwischen der Pleiße und dem jungen Neubaugebiet, wurde als Kohleersatzbau das „Artur-Becker-Stadion“ errichtet und am 9. Juli 1962 eingeweiht. Weit über 30 DDR-offene-Sportfeste prägten hier das Leichtathletik-Geschehen. Bei der 18. Auflage am 28. Mai 1967 war die kubanische Olympia-Mannschaft mit dem Weltklasse-Sprinter Enrique Figuerola am Start war. Im Jahr darauf, am 26. Mai, stellte die für den SC Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) startende Christine Spielberg im Diskuswerfen mit 61,64 Meter einen Weltrekord auf – den ersten einer DDR-Werferin überhaupt. Zudem richtete Regis-Breitingen im September 1970 den Dreiländerkampf der Junioren und Juniorinnen zwischen der DDR, Polen und Rumänien aus.

Die kubanisch Olympia-Mannschaft bei ihrem Aufenthalt in Regis-Breitingen 1967. © Sportchronik

Ebenfalls Geschichte schreibend war 1978 ein Fußball-Länderspiel im Nachwuchs zwischen der DDR und Polen. Hiesiger Trainer war Jörg Berger, der aus Leipzig stammte und später unter anderem Coach der Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Schalke 04 war. Die Regiser Kicker der BSG Aktivist selbst spielten nicht auf höherer Ebene. Ihre 1980er-Jahre prägten, vor allem an Bergmannstagen, Freundschaftsspiele gegen die BSG Motor Gößnitz. Als Abteilungsleiter hielten Günther Fechner und ab 1972 Peter Räßler die Fäden zusammen. Mit dem neuen Stadion fanden hier die Kegler ihre Heimat. Sie begannen in den 1970ern mit dem Wettkampfsport. Das heutige Kegelgebäude wurde 1973 eingeweiht. In der Abteilung waren unter anderem Reinhold Wolfgang (Technischer Leiter der BSG), Otto Kelz, Wolfgang Steinert, Rainer Pilz, Erich Hochmuth, Manfred Kossina, Sonja Krosse und Frank Becker aktiv.

Wiedervereinigung: Investitionsplan zur Modernisierung

Mit der deutschen Wiedervereinigung 1990 der Vorstand trat zurück, ein neuer wurde gewählt. Als Vorsitzender übernahm Werner Heiche, er ist es ununterbrochen bis jetzt geblieben; zudem war er Abteilungsleiter Fußball. Ihm zur Seite standen Stellvertreter Dieter Gerlach und Schatzmeister Eckhard Schob. Der Verein wurde in SV Regis-Breitingen umbenannt. Auch die Sportstätte erhielt einen neuen Namen. In Anerkennung der Verdienste des FvR- und damit Vereinsgründers heißt sie seitdem Dr.-Fritz-Fröhlich-Stadion. Allerdings war sie in die Jahre gekommen, verschlissen, die vorherigen „Sponsoren“ waren weggebrochen. In dieser schweren Zeit hielten die ortsansässige Getränke Erich & Gisela Strobel, in Zusammenarbeit mit der Bellheimer Brauerei, den Verein am Leben. 1994 stellten der Sportvorstand mit Bürgermeister, Stadtverwaltung und Stadtrat einen Investitionsplan zur Modernisierung des Stadions und zum Bau einer Sporthalle für die nächsten 10 bis 15 Jahre auf. Es wurden der Rasenplatz erneuert, Flutlicht und eine zweigeteilte Tribüne gebaut, eine Tartanbahn und ein Kunstrasenplatz angelegt sowie eine Rasensprengung installiert.

Mitte der 90er-Jahre rollten im Dr.-Fritz-Fröhlich-Stadion die Bagger an. © Udo Zagrodnik

Die wettkampftaugliche Sporthalle wurde 2001 eingeweiht. Hier haben die Handballer ein vorzeigbares Domizil mit rund 200 Zuschauerplätzen. Zu den Regiser Protagonisten dieser Sportart zählten über viele Jahrzehnte die Brüder Walter und Herbert Jahn bis ins hohe Alter. Wolfgang Reinhold, Bernd Krebs und Uwe Zetzsche gehörten ebenfalls zu den Machern. Für die Leichtathletik können unter anderem Gerhard Naubert, Werner Krumsdorf, Gerhard Eisert, Bernd Kipping, Monika Welsch, Dieter Gerlach und Uwe Enge genannt werden. Einer ihrer Schützlinge hat es sogar bis zu Weltmeister-Ehren gebracht. Allerdings wechselte Udo Lehmann dafür das Sportgerät: 2004 fuhr er als Anschieber im Viererbob von André Lange zu WM-Gold. Ansonsten haben die Läufer, Werfer und Springer schon Mitteldeutsche und Landesmeisterschaften hier ausgerichtet.

Auch internationale Fußballspiele

Die Fußball-Männer wurden unter Trainer Heiche Kreispokalsieger 1990 und Kreismeister 1992. Zwei Jahre spielten sie in der Bezirksklasse Leipzig. Nach einer Durststrecke stabilisierte Coach Martin Pohlers die Mannschaft in der Kreisliga. Mit Trainer Gianfranco Zanirato, der einst mit Böhlen DDR-Oberliga gespielt hatte, kam der sportliche Aufschwung. Nach dem Gewinn der Meisterschaft 2007 der Kreisregion Borna/Geithain war der SVR fünf Jahre in der Bezirksklasse Leipzig aktiv, die nach der sächsischen Kreisreform eine Kreisoberliga wurde. Aktuell sind die Brüder Sven und Torsten Streitberg Motoren rund um die erste Elf. Zudem gab es in der jüngeren Vergangenheit zwei internationale Fußballspiele: 2003 wurde hier die Partie Niederlande gegen Spanien der Europameisterschaft der U-19-Frauen ausgetragen, und 2006 trafen bei der Weltmeisterschaft der U-15-Juniorinnen Deutschland und Schottland aufeinander. In diese Zeit fallen auch die zehn Jahre Regiser Frauenfußball, in der die SVR-Damen erster Hallenkreismeister wurden. Funktionäre waren unter anderem Wolfgang Krosse, Ingo Theuer, sowie Kerstin und Helmut Günther. Schließlich war der Verein mehrfach Ausrichter sächsischer Endrunden im Nachwuchs, auf dem Rasen und in der Sporthalle.

Feier zum 101. Geburtstag

Im Vorstand des SV Regis-Breitingen wirken neben Heiche seit 2015 Frank Becker (2. Vorsitzender) und Kathleen Uhlemann (Schatzmeisterin). Martin Pohlers wurde 2018 Jugendwart als Nachfolger von Steffen Thumer. In den vergangenen Jahren hat sich das Breitensport-Geschehen, das bei den Pleißestädtern gepflegt wird, wie bei vielen anderen Vereinen gravierend verändert. In Zeiten von Berufspendlern und Zeitarbeitern herrscht Personalmangel. Das Interesse an ehrenamtlicher Arbeit als Übungsleiter und im Vorstand ist gesunken. Wenn nicht die Mitglieder und die Familien der Kinder und Jugendlichen über Gebühr finanziell in Anspruch genommen werden sollen, müssen immer wieder Sponsoren gefunden werden.

Die vom Verein geplanten Feiern und Sportwettbewerbe zur 100-jährigen Geschichte können aktuell aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die SVR-Verantwortlichen bemühen sich, neue Termine zu finden. So soll die große Festveranstaltung nun am 29. April 2021 stattfinden – zum 101. Geburtstag. Auch die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl wird wohl ins nächste Jahr verschoben.