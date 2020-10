"Hatte mit Fußball wenig zu tun": SV Resse unterliegt wenig stärkeren Berenbostelern

Der TSV Berenbostel bleibt in der Erfolgsspur: Das 1:0 (0:0) im Heimduell der Kreisliga 2 über den SV Resse ist nun schon der vierte Sieg in Folge gewesen für das Team von Trainer Ahmet Cagli. „Ich hatte am Donnerstag Geburtstag, mein einziger Wunsch war es, dass die Jungs Gas geben und gewinnen – das haben sie getan“, sagte Cagli zufrieden. Er befand: „Der Dreier für uns war verdient. Wir waren die klar bessere Mannschaft.“

Gästecoach Alexander Fleischer regte sich noch lange nach Abpfiff über das „grottige Niveau“ der Partie auf: „Spielerisch war das von beiden Seiten rein gar nicht doll, eher ziemlich gruselig. Da hätte ich besser zuhause bleiben und ein Stück Kuchen essen können.“