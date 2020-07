"Haben vieles richtig gemacht": So hat der SV Resse die Corona-Zwangspause genutzt

Die Corona-Pandemie ist nicht spurlos am SV Resse vorbeigegangen. Kurz nach dem letzten Training des Kreisligisten am 19. März – sein letztes Pflichtspiel hatte er am 10. November 2019 beim TSV Mariensee-Wulfelade (0:1), das letzte Testspiel am 22. Februar in Elze (1:3) absolviert – infizierte sich die Mutter eines Spielers mit Covid-19.

Spieler verhalten sich vorbildlich

Die beiden Söhne und der Vater blieben verschont, die Mutter habe vier Wochen lang gelitten, wie lange nicht, erzählt Resses Trainer Alexander Fleischer von einem Gespräch. „Gottseidank ist alles gut verlaufen.“ Sein Spieler habe sich vorbildlich verhalten, jeden Teamkollegen umgehend informiert. Ein Mitspieler zog für eine Woche zu Hause aus, weil sein Vater einer Risikogruppe angehört. Nach diesem Schreckmoment kehren sie im kleinen Ortsteil der Gemeinde Wedemark nun langsam und Schritt für Schritt in die Normalität zurück.

Anfang Mai – kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining – sanierte der SV Resse seinen unebenen B-Platz. Der Flutlichtplatz hatte im zurückliegenden Winter arg gelitten. Quasi als vorgezogene Krafteinheit, nicht weniger als 90 Tonnen Sand mussten verteilt werden. „Abgeschleppt, gestriegelt, nachgesät und gedüngt – alles, was dazu gehört“, berichtet Fleischer.