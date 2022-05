SV Rositz feiert zehnten Saisonsieg - Weida kassiert Klatsche gegen Altenburg

TSV Rüdersdorf - SV Ehrenhain II 2:0 (0:0). Rüdersdorf war spielerisch besser. In der ersten Halbzeit hielt Ehrenhain II aber gut mit und bot erfolgreich Paroli. Der Gast zeigte eine starke Abwehrarbeit. So kam Rüdersdorf nicht zu Treffern. Nach dem Wechsel diktierte der Gastgeber weiter das Spiel und war in der Offensive. Dann gelang Maisel die Führung (63.). Ehrenhain II hatte nur eine Chance per Freistoß. Mit einem Konter erhöhte Maisel auf 2:0 (84.).

Anzeige