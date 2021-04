Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 beim SV Sandhausen

Hannover 96 ist am Sonntag (13.30 Uhr) zu Gast beim SV Sandhausen. Nach dem lang ersehnten Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg (3:1) will die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak nachlegen. Aber auch die Gastgeber können mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Zuletzt schlug Sandhausen den Hamburger SV mit 2:1 und möchte auch gegen die Roten wichtige Punkte gegen den Abstieg holen. Aktuell steht der SVS auf dem Relegationsplatz.

Anzeige

Der Aufstieg ist für 96 zwar nicht mehr erreichbar, dennoch möchte Coach Kocak die restlichen Begegnungen unbedingt erfolgreich bestreiten. "Wir wollen in den kommenden Spielen den maximalen Erfolg haben. Wir können es uns nicht erlauben, die letzten Spiele einfach runterlaufen zu lassen", sagte er vor der Partie. Mit dieser Aufstellung startet Hannover 96 beim SV Sandhausen.