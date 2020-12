SV Sandhausen - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald gegen den SV Sandhausen an. Es ist das letzte Pflichtspiel der Kieler Störche im Kalenderjahr 2020. Geht die Elf von KSV-Chefcoach Ole Werner als Tabellenführer in die kurze Winterpause?

Anzeige