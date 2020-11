Offiziell: SV Sandhausen trennt sich von Trainer Uwe Koschinat - Assistenten übernehmen vorerst

Der SV Sandhausen hat auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und Trainer Uwe Koschinat mit sofortiger Wirkung entlassen. Das bestätigte der Klub am Dienstag. Für den 49-Jährigen, der seit Oktober 2018 beim Zweitligisten als Cheftrainer im Amt war, übernehmen übergangsweise die bisherigen Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits. Einen Nachfolger wolle der Verein noch in dieser Woche präsentieren.

Sandhausen hat in den letzten fünf Zweitliga-Partien lediglich zwei Punkte geholt und steht nach acht Spieltagen auf dem 15. Tabellenplatz. Koschinat stand in insgesamt 70 Partien am Seitenrand des SV Sandhausen, hatte in der vergangenen Saison noch mit Platz zehn und 43 Punkten das beste Resultat seit der Zweitliga-Zugehörigkeit des SVS erzielt.