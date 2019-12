SV Triangel: Masserberg ist ein gutes Pflaster für das Tanzpaar Bär

Noch in der Vorwoche tanzten Sven und Angela Bär beim 1. SSV in Saalfeld. Bei zwölf teilnehmenden Paaren in der Senioren II C erreichten sie im sechspaarigen Finale den vierten Platz. Jetzt ging es nach Masserberg. Hier gelang ihnen früher bereits der Aufstieg in C-Klasse mit einem ersten Platz.

Hochmotiviert gingen sie an den Start, bekamen in der Vorrunde volle Kreuze. Auch im Finale ließen sie den anderen Paaren keine Chance, landeten in allen vier Tänzen auf Platz eins. Masserberg bleibt in guter Erinnerung.