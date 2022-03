SV Tungendorf gewinnt 2:1 im Kellerduell

Auf dem schwer bespielbaren Platz Wilhelmshöh agierten die Tungendorfer mit langen Bällen auf die schnellen Spitzen Julien Huber und Yannik Hagemann. Huber hätte die Gäste nach knapp 20 Minuten in Führung bringen müssen, doch der 24-Jährige scheiterte am stark regierenden MTSV-Keeper Enno Beckmann. „Das hätte ein Tor sein müssen“, ärgerte sich SVT-Co-Trainer Nils Voss.

Julien Huber trifft per Elfmeter

Zehn Minuten später machte es Huber besser. Torben Czekay kam in Strafraum zu Fall, Huber (30.) verandelte den Strafstoß sicher. „Das war ein klarer Elfer. Die Führung zur Halbzeit ging voll in Ordnung“, so Voss. In den zweiten 45 Minuten kamen die Gastgeber besser ins Spiel, doch die starken SVT-Innenverteidiger Felix Schlagelambers und Burhan Gülbay hielten die Abwehr zusammen. „Die beiden haben die MTSV-Angreifer nicht zur Entfaltung kommen lassen“, erklärte Voss.