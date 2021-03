Vertrag bis 2023 verlängert: Trainer Özen Keyik setzt beim SV Uetze 08 ein Zeichen

„Ich bin seit fast drei Jahren hier“, sagt Özen Keyik. „Aber es fühlt sich nicht so lange an – eher wie ein Jahr und ein bisschen.“ Was auch kein Wunder ist, denn schließlich befindet sich der Amateurfußball aktuell schon in seiner zweiten unter- und vermutlich demnächst auch abgebrochenen Saison.

Deshalb zwangspausieren auch der Trainer des SV Uetze 08 und sein Team aus der Kreisliga 1 mal wieder. Damit aus den drei Jahren brutto demnächst 36 Monate netto werden, setzte der 43-Jährige nun seine Unterschrift unter einen neuen bis Ende der Spielzeit 2022/23 gültigen Vertrag.