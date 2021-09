SV Wasbek gewinnt Kellerduell gegen 1. FC Schinkel

„Endlich, endlich“, freute sich SV Wasbek-Coach Mariusz Zmijak nach dem mühsamen, aber wichtigen 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Schinkel. Im Duell der beiden punktlosen Kellerkinder gelang Philip Behn (16.) mit einem Sonntagsschuss die Führung für die Platzherren. „Das war auch verdient. Wir hatten von Beginn an mehr Ballbesitz und das Spiel kontrolliert“, erklärte Zmijak.

Wüst-Treffer bringt Wasbek auf die Siegerstraße

Robin Wüst (55.) erhöhte in der zweiten Hälfte auf 2:0. „Das war sehr wichtig, da wir zudem noch zwei Chancen vergeben haben. Meistens wird das dann ja bestraft“, so der 35-jährige Übungsleiter, der in der 72. Minute den Anschlusstreffer von Moses Ogodogbo notierte.