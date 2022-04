SV Wasbek und TuS Nortorf trennen sich torlos

Der abstiegsbedrohte SV Wasbek konnte am Sonnabend im Heimspiel gegen den ambitionierten TuS Nortorf beim 0:0-Unentschieden einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg einfahren.

Anzeige

Die Elf vom Bahndamm startete zielstrebiger als die Gäste, die nach fünfwöchiger Corona-Pause ihr ersten Pflichtspiel bestritten. Hakon Schnoor (35.) und Mirko Milbradt (40.) hätten die Hausherren in Führung bringen müssen, doch sie verzogen knapp. „Das muss eigentlich die Führung für uns sein“, ärgerte sich SVW-Schlussmann Dennis Holstein.

Zwar hatten die Gäste über die neunzig Minuten mehr Ballbesitz, doch auch sie scheiterten vor dem Wasbeker Tor an ihren eigenen Nerven, oder aber Dennis Holstein stand im Weg. Der 32-jährige oberligaerfahrene Keeper raubte den TuS-Angreifern im Eins gegen Eins mehrfach die Nerven und war somit Garant für den Punktgewinn. „In den Situationen hat er überragend reagiert“, lobte TuS-Coach Fabian Doege den Torhüter, sah aber auch gleichzeitig die Defizite seines Teams. „Wir müssen erst mal wieder in den Spielrhythmus kommen. Das ist wichtig. Man hat den Jungs die lange Pause angemerkt. Ich kann ihnen keinen Vorwurf machen“, konstatierte Doege. Freude herrschte hingegen bei den Wasbekern. „Der Punkt kann für uns noch sehr wichtig werden, den nehmen wir gerne mit. So ein Spiel wie heute kannst du gewinnen, aber auch verlieren. Von daher geht die Punkteteilung absolur in Ordnung“, bilanzierte Holstein.