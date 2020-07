Mitabsteiger SV Wehen über Dynamo-Initiative zur Zweitliga-Aufstockung informiert : "In beobachtender Rolle"

Der SV Wehen Wiesbaden ist über die Gespräche von Dynamo Dresden mit der Deutschen Fußball Liga über eine mögliche Aufstockung der 2. Bundesliga vorab informiert worden. "Es ist aus unserer Sicht müßig, über Erfolgschancen zu spekulieren“, sagte Nico Schäfer, Geschäftsführer der Wiesbadener am Dienstag auf dpa-Anfrage. "Momentan sind wir zwar in einer betroffenen, aber beobachtenden Rolle und warten zunächst ab.“ Der SV war als Vorletzter aus der 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen.

Zurückhaltend äußerte Schäfer sich darüber, ob die Dynamo-Initiative für eine Aufstockung der 2. Liga richtig ist. "Einschätzungen zu einer sportlichen Gerechtigkeit in Corona-Zeiten sind grundsätzlich schwierig“, sagte er. "Man darf nicht vergessen, dass wir eine der ersten Mannschaften waren, die sich auf Grund eines positiven Corona-Tests eines Spielers komplett in eine zweiwöchige Quarantäne begeben musste.“ Dies habe zwar keine Auswirkungen auf den Spielplan, wohl aber auf die Vorbereitung gehabt.

Wehen-Geschäftsführer: "Haben uns geschlossen entschieden"

"Wir haben innerhalb der DFL lange über die sportliche Integrität des Wettbewerbs unter diesen Rahmenbedingungen diskutiert, und am Ende haben wir uns geschlossen dafür entschieden, die Saison mit all ihren Unwägbarkeiten auf jeden Fall zu Ende zu bringen “, betonte Schäfer.

Die Bild hatte berichtet, dass die Dynamo-Geschäftsführer Michael Born und Ralf Becker sich in Frankfurt mit den Liga-Vertretern Peter Peters, Rüdiger Fritsch und Ansgar Schwenken getroffen und eine Aufstockung der Liga gefordert hätten. Dresden sieht eine Wettbewerbsbenachteiligung, da die Mannschaft aufgrund von mehreren Coronavirus-Fällen zunächst in Quarantäne und dann neun Spiele in 28 Tagen absolvieren musste.