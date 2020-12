FCE meets SVW: Christian Rauhut, Tim Barten, Boban Aleric und die Prise Eldagsen in Bremen

Doch das war es noch lange nicht mit den hannoverschen Genen im grün-weißen Lager. Denn mit Tim Barten, Boban Aleric und Christian Rauhut gehörte am Mittwoch ein weiteres Trio aus dem Umland der niedersächsischen Hauptstadt zum Bremer Team, das Abend vor Heiligabend in der 2. Runde des DFB-Pokals in der HDI-Arena antrat - und sich mit 3:0 durchsetzte. Alle drei wuchsen in Eldag­sen auf und spielten lange für den dortigen FCE, aktuell in der Landesliga Süd am Ball.

In Werder Bremen steckt eine Menge Hannover. Niclas Füllkrugs Faible für seine Geburtsstadt hat sich mittlerweile herumgesprochen. Auch dass Maximilian Eggestein als Sohn des früheren Zweitligaspielers Karl Eggestein in Havelse fußballerisch sozialisiert wurde, wissen Sportexperten. Und mit Leonardo Bittencourt steht noch ein dritter Spieler mit 96-Vergangenheit im Kader der Hanseaten.

Heute ist Barten Teammanager der Norddeutschen und Aleric als Zeugwart tätig, während Rauhut als Vertriebsdirektor hinter den Kulissen wirkt. Die Eldagser Enklave an der Weser ist zwar kein Programm gewesen. Purer Zufall ist es aber auch nicht, dass dort drei frühere Fußballweggefährten zu Arbeitskollegen wurden. Manchmal hilft ein kleiner Tipp ja schon aus. Eine Prise Vitamin B schadet nie.

Wichtig: Tim ist nicht der Bruder von Mike Barten

Schon seit 2009 ist Barten an der Weser fest angestellt. Zu Beginn noch in der Sponsoring- und Marketingabteilung, rückte er 2013 ganz nah an die Mannschaft heran und ist in seiner aktuellen Position nach eigener Aussage für „alles, was nicht auf dem Fußballplatz stattfindet“, zuständig. Die Aufstellung des Teams hinter dem Team, die sportmedizinische Abteilung oder die Organisation von Reisen fallen in das Ressort des ­44-Jährigen.

Barten und Werder – da war doch mal was ... „Mit Mike Barten bin ich nicht verwandt“, stellt Tim aber direkt klar. „Auch wenn das meistens die erste Frage ist, wenn ich mich hier irgendwo vorstelle.“

Geschenkt also, dass auch SVW-Trainerikone Thomas Schaaf anfänglich ein wenig ins Schlingern kam. „Wundere dich nicht, wenn ich manchmal Mike zu dir sage“, habe Schaaf, unter dem Mike Barten 34-mal in der Bundesliga für die Grün-Weißen auflief, ihn zur Begrüßung vorgewarnt. Bei Wikipedia werden die beiden Gleichnamigen fälschlicherweise als Brüder tituliert. „Aber das hat mir in Gesprächen als Opener häufig sehr geholfen“, sagt Tim Barten und lacht.