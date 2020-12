SV Werder Bremen gastiert offensivgeschwächt bei RB Leipzig

Leipzig. Aktuell steht der SV Werder Bremen mit elf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz der Bundesliga. Diese Position soll verbessert werden und deshalb gibt sich Trainer Florian Kohfeldt auch kämpferisch: Aus den nächsten beiden Spielen soll mindestens ein Punkt her. Der Anspruch erscheint auf den ersten Blick nicht so hoch zu sein. Sieht man sich allerdings die Gegner an, leuchtet es eher ein, dass der 38-jährige Trainer der Werderaner die Zielsetzung nicht zu hoch schrauben will. Anzeige

Denn das erste dieser beiden Spiele bestreiten die Grün-Weißen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig in der Red Bull Arena. Die Bullen sind aktuell sehr heimstark, haben alle acht Pflichtspiele wettbewerbsübergreifend in ihrem „Wohnzimmer“ gewonnen. Die zweite Partie, die Kohfeldt meint, findet schon am Dienstag (20.30 Uhr) im Weserstadion statt. Der Gegner ist ebenfalls namhaft. Denn zu Gast beim Bundesliga-Rekordteilnehmer aus Bremen ist die Borussia aus Dortmund. Die haben wiederum von neun Auswärtspflichtspielen in allen Wettbewerben sechs gewonnen. Zuletzt das Champions-League-Gruppenspiel gegen Zenit St. Petersburg mit 2:1.

RB Leipzig und Werder Bremen: Die Gegner im Check

Zusätzlich fehlen Trainer Kohfeldt drei entscheidende Akteure im Angriff. Deswegen fällt auch das Wiedersehen mit Ex-Bull Davie Selke, den Schmerzen im Oberschenkel plagen, ins Wasser. Dabei hätte der Mittelstürmer nach anfänglichen Aussagen des Coaches gegen RB Leipzig sogar in der Startelf gestanden. „Er hält den allgemeinen Belastungen eigentlich stand, aber er hat bei der Passbewegung immer wieder ein Problem. Wir sind dabei, weitere Untersuchungen zu machen“, sagte Kohfeldt schließlich bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Messestadt.

Außerdem müssen die Werderaner auf ihren Linksaußen Milot Rashica, der lange Zeit bei RBL im Gespräch war, verzichten. Er hatte sich Anfang des Monats beim Training eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird den Grün-Weißen voraussichtlich bis Ende Januar nicht zur Verfügung stehen. Damit sind zunächst auch die Wintertransfergerüchte des wertvollsten Bremer Spielers wohl ins Wasser gefallen.



Torjäger Niclas Füllkrug fehlt ebenfalls

Auch Top-Torschütze Niclas Füllkrug ist in Leipzig nicht mit am Start. Der Stürmer hatte sich im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim Ende Oktober eine Wadenverletzung zugezogen und fehlt dem SVW nun schon seit Wochen. Dabei ist Füllkrug mit bislang vier Toren ihr bester Torschütze. Und die bräuchten die Mannen von Trainer Kohfeldt auch gegen RB Leipzig.

Denn in ihren Heimspielen haben die Roten Bullen bislang bereits 14 Treffer erzielt. Zum Vergleich: Werder Bremen hat es bisher in der Saison auf die gleiche Trefferanzahl gebracht. Auswärts waren sie dabei mit jeweils drei Toren lediglich gegen Schlusslicht Schalke erfolgreich (3:1 gewonnen) und haben gegen den VfL Wolfsburg gut mithalten können. Die Partie bei den Wölfen haben sie aber mit 3:5 schlussendlich verloren. Auswärts kommen die Grün-Weißen auf insgesamt neun Tore.