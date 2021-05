Bericht: Werner und Zorniger offenbar Top-Kandidaten für die Trainer-Nachfolge bei Werder Bremen

Der SV Werder Bremen steht vor einem schwierigen Neuanfang: Nach dem erst zweiten Abstieg aus der Bundesliga in der Klub-Geschichte müssen die Hanseaten schnell entscheidende Weichen stellen, wenn man um den direkten Wiederaufstieg mitspielen will, der in der stark besetzten 2. Liga ohnehin nicht einfach wird. Die wichtigste Aufgabe für den selbst angezählten Sportchef Frank Baumann: Der 45-Jährige muss einen neuen Trainer finden. Wie die Bild berichtet gibt es mit Ole Werner von Holstein Kiel und dem ehemaligen Stuttgarter Alexander Zorniger aktuell zwei aussichtsreiche Kandidaten. Anzeige

Bis Ende Mai hat sich Baumann eine erste Deadline für die Suche nach dem neuen Übungsleiter gesetzt. Zumindest bei Werner wird das auch dringend notwendig sein. Der 33-Jährige kämpft mit Holstein Kiel am kommenden Mittwoch und am Samstag in der Relegation gegen den 1. FC Köln noch um den Aufstieg in die Bundesliga. Sollten sich die Störche durchsetzen, wäre er wohl kaum zu haben. Auch Stefan Leitl von Greuther Fürth soll auf Baumanns Liste gestanden haben, ist aber durch den Aufstieg kein Thema mehr.