Umbruch erfolgreich eingeleitet: SV Wilkenburg will mit neuem Personal oben angreifen

Die abgebrochene Saison 2019/20 hat der SV Wilkenburg in der Kreisliga auf dem fünften Platz beendet. In der neuen Runde will Trainer-Routinier Rüdiger Hoffmann mit reichlich neuem Personal gern noch den einen oder anderen Rang nach oben klettern: "Die Bezirksliga würden wir nicht ablehnen."