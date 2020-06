Leverkusen-Star Sven Bender heiß auf Pokal-Finale gegen FC Bayern: "Gierig sein auf den Titel"

Die Bundesliga-Saison endete für Bayer Leverkusen mit einer Enttäuschung. Denn trotz des 1:0-Erfolges über den FSV Mainz 05 verpasste Leverkusen als Tabellenfünfter den erneuten Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Dennoch kann die Werkself in dieser Saison noch Großes erreichen: Am Samstag (20 Uhr) steht in Berlin das Finale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München an. "Das wird ein spezielles Spiel und hat mit den Partien, die wir sonst im Jahr haben, nichts zu tun", sagte Leverkusens Abwehrspieler Sven Bender am Montag in einer Video-Pressekonferenz auf SPORTBUZZER-Nachfrage: "Es ist absolut notwendig, gierig zu sein auf den Titel. Die Chance ist da."