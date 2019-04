VfB-Trainer Weinzierl über Mislintat: "Er hat in Dortmund super Arbeit geleistet" 

Trainer Markus Weinzierl hat den potenziellen neuen Sportdirektor des VfB Stuttgart, Sven Mislintat, unabhängig von einer möglichen Verpflichtung als Fachmann gelobt. Weinzierl und Mislintat hatten 2011 gemeinsam die Fußballlehrer-Lizenz erworben. "Ich kenne ihn. Wir waren zehn Monate in einem Raum gesessen, haben sehr viel über Fußball geredet. Er hat eine gute Auffassung vom Fußball, hat eine gute Idee und ist ein guter Typ", sagte der VfB-Coach am Donnerstag. "Er hat in Dortmund super Arbeit geleistet, er war bei Arsenal. Er gilt als Scout vieler Superspieler in Dortmund und hat eine gute Auffassung von Fußball", ergänzte Weinzierl. Mislintat hatte nach seinem Engagement in Dortmund für den Premier-League-Klub FC Arsenal als Kaderplaner gearbeitet. Laut Bild soll die Verpflichtung von Mislintat noch am Donnerstag offziell verkündet werden.