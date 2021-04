Sven Schwarz vom WVW über seine Hoffnungen auf einen Olympia-Start

Auch die beiden Gäste aus der Heimat werden dem Schwimmtalent bei den Wettkämpfen in den nächsten Wochen ganz fest die Daumen drücken, damit es klappt mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio. Die letzte Chance, das Olympiaticket für die Strecken über 800 und 1500 Meter Freistil noch zu lösen, hat Schwarz am 18. April in Berlin – wenn nichts dazwischen kommt. Das Gefühl im Wasser sei zuletzt gut gewesen, sagt der Schwimmer, „jetzt muss ich schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin da relativ entspannt und mache mir keinen Druck.“

Der Besuch kam überraschend, und ein besonderes Geschenk hatten die Gäste für Sven Schwarz auch dabei. Ende Januar klingelten Dennis Stemme und Frank Tiedemann vom Wassersportverein Wunstorf (WVW) beim Elternhaus des Geburtstagskindes in Luthe an die Tür und gratulierten ihrem ehemaligen Schützling zum 19. Geburtstag. Der erste Vorsitzende und der Schwimmwart des WVW übergaben dem Leistungsschwimmer im Namen des Vereins und der Wunstorfer Startgemeinschaft eine Collage mit Bildern seiner Laufbahn, die vor langer Zeit mit dem Seepferdchen in Wunstorf begonnen hatte. „Ich habe immer noch Kontakt zu meinem alten Verein, über den Besuch und das Geschenk habe ich mich sehr gefreut“, sagt Schwarz.

„... muss nicht unbedingt schon in diesem Jahr sein“

Natürlich wäre ein Start in Tokio für ihn eine große Sache, aber verrückt machen lässt er sich nicht. „Die Olympischen Spiele sind schon das große Ziel, aber es muss nicht unbedingt schon in diesem Jahr sein. Für einen Schwimmer bin ich ja noch ziemlich jung. Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt. Aber wenn’s nicht sein soll, wäre ich auch nicht komplett am Boden zerstört“, sagt der 19-Jährige.

Drei Medaillen bei Junioren-EM

Ein erstes Ausrufezeichen setzte der Wunstorfer, der seit ein paar Jahren für Waspo 98 startet, 2017 beim EYOF-Festival in Györ, als er über 1500 Meter Freistil Silber holte. Zwei Jahre später brachte er von der Junioren-EM in Kasan Silber (4x200 Meter) und zweimal Bronze (800 und 1500 Meter) mit. „Von da an ging es richtig los“, sagt Schwarz, der durch seinen Bruder zum Schwimmen gekommen ist. „Er hat irgendwann mit dem Schwimmtraining angefangen. Ich wollte dann auch mein Seepferdchen machen und bin in den Verein eingetreten“, sagt Schwarz. Es dauerte nicht lange, dann schwamm er in der Wunstorfer Leistungsgruppe und knackte auch die Normzeiten für den Landeskader. „Da wurde mir bewusst, dass Schwimmen genau das ist, was ich machen möchte. Und dann hat alles irgendwie seinen Weg genommen“, sagt der ­19-Jährige, der 2016 ins Sportinternat nach Hannover einzog und mit Landestrainer Emil Guliyev am Landesleistungszentrum trainiert.

„Versuchen, etwas aufzubauen“

Dort ist Schwarz mittlerweile in der höchsten Leistungsgruppe angekommen. „Jetzt arbeiten wir halt am letzten Feinschliff für alles Mögliche und versuchen, langfristig etwas aufzubauen.“ Auch deshalb, weil neben einer großen Portion Talent auch Ehrgeiz und Zielstrebigkeit seine ständigen Begleiter sind. Bis zu zehn Trainingseinheiten pro Woche absolviert Schwarz im Wasser, dazu kommt das tägliche Training im Kraftraum. „Ich bin mit dem Schwimmen groß geworden, es hat mein Leben bisher geprägt“, sagt der Gymnasiast. Gut möglich, dass in diesem Jahr noch weitere prägende sportliche Erlebnisse für den ­19-jahrigen Schwimmer hinzukommen.