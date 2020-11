"Mit ihm ist zu rechnen": Sven Schwarz stark beim Heimwettkampf im kleinen Kreis

Chlor ist langsamer als Ozon. Hört sich wie Physik für Fortgeschrittene an, ist aber Schwimmerwissen. Weil die deutschen Meisterschaften in Berlin wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden sind, hat die Leistungsgruppe Hannover kurzentschlossen einen eigenen Wettkampf ausgetragen. Unter sich, im kleinen Kreis. Im Sportleistungszentrum am Maschsee, ohne Zuschauer. Wo das Wasser mit Chlor gereinigt wird, statt eben mit Ozon wie in der Hauptstadt.

Landestrainer Emil Guliyev ließ seine Schützlinge in vier Abschnitten starten, jeweils in nur sehr kleinen Gruppen. „Das fühlt sich dann natürlich auch nicht wie ein großer Wettkampf an“, so Schwarz. Er schlug nach 400 Metern in 3:43,01 Minuten an, nach 800 in 7:41,01 und 1500 in 14:44,04. „Sehr gut, und das kann Sven sicher noch weiter steigern, mit ihm ist auch im nächsten Jahr zu rechnen“, lobte Vereinstrainer Karl-Heinz Windt.

Schwarz und Köhler als aussichtsreichste Olympiakandidaten

Schwarz zählt damit ebenso zum Perspektivkader wie Angelina Köhler von Hannover 96. Für die Delfinschwimmerin des Jahrgangs 2000 war es nach einer Verletzungspause der erste Start.

Markus Kriks, Trainingspartner von Schwarz, wurde in den Nachwuchskader 1 berufen. Im Gegensatz zu seinem älteren Vereinskameraden ist er auch auf den 200 Metern Freistil unterwegs. Obendrein hat er erste Erfahrungen im Freiwasserschwimmen gesammelt und gilt auch dabei als großes Talent.

Zum Olympiakader zählen aktuell 20 Schwimmer, elf Männer und neun Frauen. Schwarz und Köhler gelten als aussichtsreichste Kandidaten aus Hannover, die Qualifikation für die Spiele in Tokio zu schaffen. Wann die nächsten großen Wettbewerbe ausgetragen werden können, ist wegen Corona aber offen. Zumindest können die Hannoveraner am Olympiastützpunkt weiter trainieren.