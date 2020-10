Berichte über Transfer-Coup: Bayern-Keeper Sven Ulreich vor Wechsel zum HSV - Keine Nübel-Leihe?

Ein echter Coup bahnt sich an! Wie die Bild berichtet, soll Sven Ulreich kurz vor einem Transfer vom FC Bayern zum Hamburger SV stehen. Der 32 Jahre alte Torwart soll den Triple-Sieger demnach für eine Ablöse von rund zwei Millionen Euro in Richtung des norddeutschen Zweitligisten verlassen. So wäre auch eine mögliche Leihe des vom FC Schalke 04 gekommenen Alexander Nübel endgültig kein Thema mehr.