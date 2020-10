HSV-Trainer Daniel Thioune bestätigt: "Sind gerade dabei, Sven Ulreich zu verpflichten"

Daniel Thioune hat Medienberichte bestätigt, wonach der Hamburger SV vor einem Transfer von Torwart Sven Ulreich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern steht. "Wir sind gerade dabei, Sven Ulreich zu verpflichten" , erklärte der HSV-Trainer auf einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag, wollte allerdings nicht näher ins Detail gehen: "Man muss immer vorsichtig sein. Solange keine Tinte unter einem Vertrag ist, können wir das Ganze noch nicht bestätigen. Wir streben diese Verpflichtung an." Laut den Berichten muss Ulreich nur noch den Medizincheck absolvieren, der 32-Jährige soll rund zwei Millionen Euro kosten.

In Hamburg hat Ulreich die Chance auf einen Stammplatz. HSV-Torwart Daniel Heuer-Fernandes ist trotz seiner guten Leistungen bei den beiden Siegen zum Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf und beim SC Paderborn nicht unumstritten. In Tom Mickel haben die Hamburger auch nur einen Ersatzkeeper, nachdem sich Julian Pollersbeck zu Olympique Lyon verabschiedet hat. "Ich habe auch in der Vergangenheit gesagt: wenn wir von außen noch etwas machen wollen, dann brauchen wir auf der Torhüter-Position sicherlich noch einen weiteren Spieler", meinte Thioune.