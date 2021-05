Hinspiel-Siege vor Fans: Swansea und Bournemouth nehmen Kurs auf Premier League

Swansea City und der AFC Bournemouth haben in den Playoffs der Championship die erste Hürde zur Rückkehr in die Premier League genommen. Die Swans setzten sich im Halbfinal-Hinspiel mit 1:0 (1:0) beim FC Barnsley durch und haben nun am Samstag im Rückspiel die große Chance, sich für das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion am 29. Mai zu qualifizieren. Das entscheidende Tor für die Waliser, die bereits von 2011 bis 2018 in der ersten Liga spielten, erzielte André Ayew in der 36. Minute. Im Oakwell-Stadion waren erstmals nach 14 Monaten wieder 4500 Fans zugelassen. Anzeige

Zuvor hatte sich der AFC Bournemouth vor 2300 Zuschauern im heimischen Vitality Stadium knapp mit 1:0 (0:0) gegen den FC Brentford durchgesetzt. Das entscheidende Tor für den Absteiger der Vorsaison erzielte Arnaud Danjuma in der 55. Minute nach einem Zuspiel von David Brooks. Der Niederländer war schon in der regulären Saison mit 15 Toren gut drauf, nun schoss er die Cherries einen Schritt weiter in Richtung der Premier League.