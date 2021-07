Nach dem 2:0-Sieg Englands gegen Deutschland im Achtelfinale der Europameisterschaft schallte es aus Zehntausenden Kehlen im Wembley-Stadion: "Sweet Caroline, oh, oh, oh". Wie und warum der Song des US-Sängers Neil Diamond aus dem Jahr 1969 zur Hymne der England-Fans des Jahres 2021 wurde, ist nicht ganz klar. Doch er scheint bereits das Kultlied "Football's Coming Home" zu überflügeln, wie selbst "Three Lions"-Sänger Frank Skinner nach dem Spiel gegen Deutschland zugeben musste. "Es fühlte sich an, als hätten wir gegen Deutschland gewonnen und in der Nachspielzeit gegen Neil Diamond verloren", so Skinner der BBC zufolge.

Selbst Diamond bekam Wind von der unerwarteten Popularität seines Songs und wünschte der englischen Nationalmannschaft viel Erfolg. "Hey, was für eine Freude das war, alle 'Sweet Caroline' singen zu hören in Wembley", so Diamond in einer Videobotschaft an die England-Fans und fügte hinzu: "Ich hoffe, ihr könnt das wiederholen."