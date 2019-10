Babbel-Klub Western Sydney Wanderers verpflichtet Nicolai Müller von Eintracht Frankfurt

Eintracht-Boss Steubing über Ante Rebic und Luka Jovic: "Verzockt" - "Mitleid hält sich in Grenzen"

"Unsere Mitglieder und Fans sollten sehr gespannt sein. Nicolai war über viele Jahre ein Top-Spieler in der 1. und 2. Bundesliga und spielte auch in der Europa League", wird Wanderers-Boss John Tsatsimas auf der Internetseite des Klubs zitiert. Müller ist nach Pirmin Schwegler und Alexander Meier bereits der dritte Spieler im Trikot der Australier mit einer Eintracht-Vergangenheit.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

"Wir haben mit Pirmin, Alex und nun Nicolai schon eine echte Eintracht-Zweigstelle dort", sagt SGE-Sportchef Fredi Bobic: "Wir wünschen Nicolai alles Gute in Sydney. Für ihn ist das ein echtes Abenteuer, er wird die Zeit dort genießen." Der 32-Jährige spielte in Deutschland unter anderem für den FSV Mainz 05, Hamburger SV und Hannover 96. In der aktuellen Spielzeit wurde der Offensivspieler von Eintracht-Trainer Adi Hütter nicht berücksichtigt.