Laut "SZ"-Bericht: DFB-Generalsekretär Curtius nicht bei DFB-Präsidiumssitzung dabei

DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius wird nach Informationen der Süddeutschen Zeitung nicht an der Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an diesem Freitag teilnehmen. Die "SZ" zitiert aus einer E-Mail von Curtius an seine Präsidiumskollegen vom Donnerstag, wonach er damit dem „Wunsch eines Präsidiumsmitglieds“ folge. Curtius war am Donnerstag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Der DFB teilte auf dpa-Anfrage mit, „die personellen Spekulationen in den Medien“ nicht zu kommentieren.