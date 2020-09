Nach Szalai-Aus bei Mainz 05: Berater attackiert Klub - "Kann nicht ernst gemeint sein"

Adam Szalai und der 1. FSV Mainz 05 : Diese Beziehung ist wohl nicht mehr zu kitten. Noch am Montag hatte der Bundesligist mitgeteilt, dass sich der ungarische Torjäger einen neuen Verein suchen kann : "Wir haben Adam mitgeteilt, dass er in unseren sportlichen Planungen keine Rolle mehr spielen wird", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder der dpa. Schröder begründete die Freistellung damit, dass es unwahrscheinlich sei, dass Szalai "die von ihm erhofften Einsatzzeiten in dieser Saison" erhalten werde. Für Szalais Berater Oliver Fischer ist der Umgang des Klubs mit seinem Stürmer ein No-Go: "Das Vorgehen von Mainz 05 macht fassungslos und kann nicht akzeptiert werden. Weder auf noch neben dem Platz hat sich Adam etwas zu schulden kommen lassen" , sagte Fischer nun der Bild.

Der 32-Jährige, der seine Karriere als Teil der "Bruchweg-Boys" an der Seite von Weltmeister André Schürrle und Lewis Holtby bei den Mainzern begonnen hatte, war 2019 von der TSG Hoffenheim zu den Rheinhessen zurückgekehrt. In der vergangenen Saison schoss er in 27 Spielen für die Mainzer ein Tor. Am Sonntag stand er gegen Leipzig (1:3) zum Auftakt der Bundesliga nicht im Kader.