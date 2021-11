Aktive Fanszene noch nicht zurück - 700 Fans unterstützen Hannover 96 in Düsseldorf

Die aktive Fanszene kehrte in den vergangenen Wochen zum Teil in die deutschen Stadien zurück. Frühere Stammgäste der Nordkurve in Hannover waren bisher nicht wieder geschlossen in der Arena. Ein Grund ist die Ablehnung von personalisierten Tickets.

Keine Ultras in Düsseldorf

Der Plan der Szene inklusive der Ultragruppe in Hannover war eigentlich gewesen, die 96-Mannschaft zum Auswärtsspiel in Düsseldorf erstmals wieder zu unterstützen. Daraus wird nun nichts. Auch die Ultras in Düsseldorf sind wegen personalisierter Tickets noch nicht zurück bei der Fortuna.