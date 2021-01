Wieder Tabellenführer: Hamburger SV feiert Schützenfest gegen den VfL Osnabrück

Angeführt von Sonny Kittel und Bakery Jatta hat der Hamburger SV sich die Tabellenführung in der 2. Bundesliga vom VfL Bochum zurückgeholt und den VfL Osnabrück zu Hause mit 5:0 geschlagen . Damit gelang Trainer Daniel Thioune ein Kantersieg gegen seinen Herzensklub und langjährigen Arbeitgeber . Er kam im Sommer aus Osnabrück, wo er einst selbst spielte, zum HSV. Kittel brachte die Hamburger auf die Siegerstraße (16.), bevor Bakery Jatta (41./48.) doppelt nachlegte. Josha Vagnoman (54.) und ein Eigentor von Maurice Trapp (61.) machten das Debakel für den VfL perfekt.

Es war Einbahnstraßen-Fußball par excellence im Hamburger Volksparkstadion. Von Beginn an nahmen die Hausherren das Heft des Handelns in die Hand - und schnürten die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Es dauerte bis zur 16. Minute, bis der HSV diese drückende Überlegenheit zur Führung nutzen konnte. Kittel zirkelte den Ball vollkommen freistehend aus elf Metern ins rechte Eck, nachdem die Hamburger blitzschnell nach einer Balleroberung umschalteten und David Konsombi Kittel freispielte. Zwei Minuten später hätte es sogar schon 2:0 für die Hamburger stehen können, nachdem Niklas Schmidt mit einem Rückpass seinen Keeper Philipp Kühn unnötig unter Druck setzte. Dieser musste den Ball mit einer Grätsche von der Linie kratzen.