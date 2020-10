Tabellenführung und Startrekord weg: RB Leipzig mit nächster Pleite in Gladbach

Ausgerechnet der von RB Leipzig an Borussia Mönchengladbach ausgeliehene Hannes Wolf schießt den bisherigen Tabellenführer der Bundesliga ins Tal der Tränen. 0:1 (0:0) verlieren die Messestädter, sind den Platz an der Sonne los und befinden sich vor dem Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain in der kommenden Woche definitiv in einer ersten (kleineren?) Krise.