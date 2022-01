Tabellenführung verteidigt: Dresdner Eislöwen zähmen auch die Löwen Frankfurt

Mit den drei Punkten verteidigten die Elbestädter auch die Spitzenposition in der DEL2. Andreas Brockmann zeigte sich nach der Vorstellung seiner Jungs sehr zufrieden: „Wir haben über 60 Minuten ein hervorragendes Spiel gemacht. Wir sind von Anfang an gut ins Spiel gekommen und haben uns gute Chancen erarbeitet, bekommen dann aber aus einem Bully heraus das Gegentor. Im zweiten Drittel drehen wir das Spiel verdient und lassen auch im dritten Abschnitt nicht mehr viel zu. Die Jungs haben einen sehr guten Job gemacht.“

Bockstark! Wir gewinnen mit 4:1 in Frankfurt und bleiben Spitzenreiter! 💪🤘 Foto: Puckpix by Steph

Eiskalt zugeschlagen

Bereits am Freitag steht – wenn der Gegner wieder spielfähig ist – die nächste Partie in Landshut auf dem Plan, bevor es am Sonntag zum Derby gegen Crimmitschau kommt. Die Eispiraten gewannen gestern in Weißwasser mit 3:1.