Tag des Handballs: Ständchen für Gensheimer – Quenstedt pariert Deutschland zum Sieg

Der Tag des Handballs erobert sich seinen Platz im deutschen Sport. Hannover sah die dritte Auflage der zentralen Veranstaltung mit viel Show und drei sportlichen Ereignissen. Der Unterhaltungswert war für 9967 Zuschauer in der Tui-Arena gegeben – auch in sportlicher Hinsicht: Die deutsche Männer-Auswahl gewann ein spannendes Spiel gegen Kroatien mit 24:23 (11:13). Und das Frauenteam behauptete sich noch deutlicher gegen den Kontrahenten aus Kroatien. Sie gewannen mit 32:23 (16:11) in einer nach dem Männerspiel weiterhin sehr gut gefüllten Halle, sodass auch dieses letzte sportliche Ereignis in einem für die Sportlerinnen außergewöhnlichen Rahmen ausgetragen wurde. Normalerweise werden Erstliga- und Länderspiele maximal vor einer vierstelligen Zuschauerkulisse ausgetragen. Schon nach einer Viertelstunde führte der Gastgeber mit 10:4, damit waren die Weichen früh gestellt. Zudem setzte sich in einem Duell zweier B-Jugend-Auswahlteams Niedersachsen mit 32:31 gegen Westfalen durch.

Intensives Jugend-Duell markiert perfekten Auftakt „Wir wollen ein kleines Handballfest feiern“, sagte Andreas Michelmann, der Präsident des Deutschen Handball-Bundes, schon am Mittag. Und diese besondere Stimmung in der Tui-Arena erlebten die B-Junioren aus Niedersachsen und Westfalen, die den sportlichen Part eröffneten und sehenswerte 50 Minuten boten. 32:31 gewannen die Jungen aus Niedersachsen. „Das freut uns, wir haben die letzten beiden Spielen gegen Westfalen verloren“, sagte Benjamin Kehl von der TSV Burgdorf. "*Ob wir jemals wieder vor einer derartigen Kulisse spielen?“* Sein Klubkollege Harm Brockhausen ergänzte: „Es war etwas Besonderes, vor zum Schluss 6000 Zuschauern zu spielen.“ Solche Kulissen gibt es Im Jugendhandball nur zu außergewöhnlichen Anlässen. Die beiden Burgdorfer Jungen wussten das auch zu schätzen: „Es waren viele Freunde und Bekannte auf den Rängen“, sagte Kehl. Borckhausen fragte sich: „Ob wir jemals wieder vor einer derartigen Kulisse spielen?“ Die Jungen sind bodenständig, ihnen ist präsent, dass es nur wenige wie Joshua Thiele oder Timo Kastening, Vorbilder aus dem eigenen Verein, in den Profibereich schaffen.

Besonderes Event mit Strahlkraft Die Amateure insbesondere im Ehrenamt wurden vom Verband am Samstag auch in den Blickpunkt gerückt – mit dem Startschuss einer Kampagne zur Gewinnung von nebenberuflichen Helfern in allen Bereiche. „Das Ehrenamt ist unverzichtbar“, sagte Michelmann. Er freute sich daher, dass parallel zur zentralen Veranstaltung in Hannover 170 weitere Vereine deutschlandweit Aktionen zum Tag des Handballs angeschoben hatten. Christophersen im "Club der 100" Platz für Traditionspflege bot der samstägliche Rahmen ebenfalls. Es wurde der „Club der 100“ ins Leben gerufen - für Spieler mit einer dreistelligen Zahl an Länderspielen. Angeführt von „Magier“ Vlado Stenzel, Trainer der Weltmeister 1978, betraten Handball-Legenden von Andreas Thiel bis Grit Jurack das Parkett. Zu diesem erlesenen Kreis zählt auch der Sportliche Leiter der Recken, Sven-Sören Christophersen (101 Einsätze).

Singen für Kapitän Gensheimer Und das Handball-Fest leitete mit einem Geburtstagsständchen für Männer-Kapitän Uwe Gensheimer (wurde am Samstag 33 Jahre alt), Auftritten von Nico Santos und vielen Zuschaueraktionen zum zweiten sportlichen Part über – dem Männer-Länderspiel gegen Kroatien.

Die Gästefans belagerten schon vor dem Anpfiff den Rand der Spielfläche, um ein Foto ihrer Lieblinge zu erhaschen. Und auch die Fans der deutschen Auswahl in der mit 9967 Besuchern mittlerweile rappellvollen Arena waren gut bei Stimme. An ihnen lag es nicht, dass das Team von Bundestrainer Christian Prokop zur Pause mit 11:13 hinten lag. Die Offensive schwächelte, auf Rechtsaußen wurde Recke Timo Kastening kaum angespielt. Quenstedt prägt die Partie - Deutschland dreht auf Fabian Böhm spielte nur „acht, neun Minuten“ vor dem Wechsel, „Es war nicht so mein Tag, der Trainer hat mich deshalb in der zweiten Halbzeit draußen gelassen“, sagte der Recken-Kapitän. Ivan Martinovic verharrte in der ersten Halbzeit auf der Bank der Kroaten, kam aber nach dem Wechsel zum ersehnten Debüt im Nationaldress. Ein energischer Zwischenspurt von Prokops Team gegen den WM-Sechsten brachte die Wende, nach 45 Minuten hieß es 19:15, dabei zeichnete sich Dario Quenstedt im Tor des Gastgebers aus. Kroatien spielte aber den sportlichen Partyschreck und war gar nicht bereit, die Partie frühzeitig verloren zu geben. Fünf Minuten vor Schluss hieß es 22:22. Doch dann gab es das Happy-End mit kleiner Hannover-Note. Ex-Recke Kai Häfner warf das 24:23 in der Schlussminute. Es war der Endstand, weil Quenstedt einen Siebenmeter der Kroaten in der Schlusssekunde hielt.

