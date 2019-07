Tag drei im Trainingslager: Entspannter Mittwoch für RB Leipzig

Durchatmen in Seefeld. Die Profis von RB Leipzig bekommen am dritten Tag des Trainingslagers in Österreich eine erste Verschnaufpause. Am Mittwoch steht für die Roten Bullen laut Club nur eine regenerative Einheit im Kraftraum an. Am Nachmittag haben Yussuf Poulsen und Co. dann frei.

Nach bisher vier mental und körperlich fordernden Trainings auf dem Rasen sowie zusätzlichen Übungen im Kraftraum war den Spielern von Julian Nagelsmann die erste Erschöpfung am Dienstag deutlich anzumerken. Verständlich, ließ der neue RB-Coach doch zuletzt immer wieder Pressingaktionen und Konterspiel üben. Nach den ersten zwei Tagen lässt sich damit bereits der von Nagelsmann für den Seefeld-Aufenthalt angekündigte Fokus erkennen.

Tag 3️⃣ in Seefeld!



Heute geht’s nicht auf den Platz, sondern für eine regenerative Einheit in den Kraftraum 🏋️‍♂️ ins Hotel. #RBLinSeefeld⛰ #DieRotenBullen🔴⚪️ pic.twitter.com/k6bcUPbuJe — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 17, 2019

Während der Trainer auf dem Feld hohe Anforderungen an seine Spieler stellt, versucht er sie abseits des Platzes nach SPORTBUZZER-Informationen weitgehend in Ruhe zu lassen. Abgesehen von Gesprächen, die der 31-Jährige im Luxus-Hotel „Nidum“ in Mösern mit jedem Profi führt, stehen in der Freizeit keine größeren Aktivitäten an. Auch eine Team-Building-Maßnahme ist wohl nicht geplant.

Hingegen wird den Roten Bullen ab Donnerstag wohl noch mal alles abverlangt, bevor am Freitag in Innsbruck ein Testspiel gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul ansteht, der bereits ein Hotel in Seefeld bezogen hat. Anpfiff im Tivoli-Stadion ist um 18 Uhr. Tickets gibt es unter anderem online ab 15 Euro. Am Samstag reisen die Roten Bullen dann zurück nach Leipzig.

