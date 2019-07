Tag eins im Trainingslager: RB Leipzig feilt in Österreich am Umschaltspiel

Auftakt: Die Profis von RB Leipzig standen am Montagvormittag das erste Mal im diesjährigen Trainingslager auf dem Rasen. Auf E-Bikes kamen Marcel Sabitzer und Co. gegen 10.30 Uhr vom Luxus-Hotel „Nidum“ die knapp drei Kilometer zum Fußballplatz in den „WM-Sportanlagen“ in Seefeld geradelt.

Auf die Roten Bullen wartet in den kommenden fünf Tagen ein verhältnismäßig kurzes aber intensives Programm: Nach der in der Höhe etwas überraschenden 1:4 (0:3)-Testspielniederlage gegen den FC Zürich am Freitag hatte der neue Chef-Coach Julian Nagelsmann bereits angekündigt, sich um die Defensivarbeit zu kümmern zu wollen: „Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. Nächste Woche haben wir vor allem Gegenpressing und Umschaltmomente auf dem Plan. Es geht auch um taktische Dinge.“

Konter- und Kurzpassspiel

Die Pleite gegen den Schweizer Erstligisten werde dabei als Anschauungsmaterial genutzt: „Es ist hilfreich, Szenen aus dem Spiel zu haben. Das ist im Training auch wertvoll, aber im Spiel ist ein Gegner dabei, der ungeplanter reagiert, als das, was man im Training sieht.“

Vor der Kulisse wolkenverhangener Berge und der Toni-Seelos-Skisprung-Schanzen standen jedoch zunächst Stabilisierungs- und Laufübungen auf dem Plan. Wie schon in der ersten Vorbereitungswoche setzte Nagelsmann seine Spieler im Anschluss in verschiedenen Kurz-Pass-Spielformen ersten Stress-Tests aus. Beim darauffolgenden Trainingsspiel mussten sich die Roten Bullen wie angekündigt, auf das im Zürich-Test noch etwas schwächelnde Umschaltspiel konzentrieren. Immer wieder trieb Nagelsmann seine Profis nach Ballbesitz-Wechseln zum Kontern bzw. zur schnellen Rückwärtsbewegung an. Gefilmt werden die Einheiten von einer am Platz aufgestellten Hebe-Bühne aus.

Parallel zum Training schwitzte in einem Zelt am Spielfeldrand das angeschlagene Trio um Emil Forsberg (Fußbeschwerden), Tyler Adams (Adduktorenprobleme) und Hannes Wolf (Knöchelbruch).

