Tag für die Geschichtsbücher: Als RB Leipzig erstmals gegen den FC Bayern gewann

Leipzig. Siege gegen die Bayern sind für jede Mannschaft etwas ganz Besonderes und bekommen damit auch einen eigenen Platz in der Vereinshistorie. Da macht RB Leipzig keine Ausnahme. Schließlich muss an solchen Tagen viel zusammenpassen. Bei den bislang elf Aufeinandertreffen mit den Münchnern erlebten die „Roten Bullen" bislang einmal einen solchen Freudentag, an dem tatsächlich alles zusammenpasste.

Sabitzer früh verletzt raus

Am 18. März 2018 konnten die Leipziger Kicker – damals noch unter Trainer Ralph Hasenhüttl – dieses Glücksgefühl in der ausverkauften heimischen Red Bull Arena mit mehr als 42. 000 Fans teilen. Damals, vor der Länderspielpause im Frühjahr, gingen die Leipziger (natürlich) als Außenseiter in das Duell mit dem Rekordmeister. Der war zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga seit vier Monaten ungeschlagen und kam zum Abschluss des 27. Spieltags als überlegener Spitzenreiter in die Messestadt. Die „Bullen“ belegten damals nur den sechsten Platz, zwischen den beiden Teams lagen bereits 23 Zähler.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Sieg gegen Bayern am 18. März 2018 Endlich hat es geklappt: RB Leipzig bezwingt Rekordmeister FC Bayern München in der proppevollen Red-Bull-Arena mit 2:1. © Getty Images

Der Auftakt in das Spiel war auch nicht gerade erfolgversprechend. Schon in der zehnten Minute musste Marcel Sabitzer verletzt raus, zwei Minuten später sorgte Sandro Wagner mit seinem Kopfballtreffer für die frühe Bayern-Führung. Doch die spielfreudigen und mutig auftretenden Leipziger ließen sich von diesen beiden Rückschlägen nicht unterkriegen – im Gegenteil. Sie drehten gegen die nachlässiger werdenden Bayern immer mehr auf, erarbeiteten sich jede Menge Chancen und belohnten sich am Ende für ihren Mut und ihre Leidenschaft.

Werner macht das 2:1

Der überragende Naby Keita sorgte in der 37. Minute nach Vorarbeit von Timo Werner mit links für den völlig verdienten Ausgleich. Werner selbst besiegelte in der 56. Minute nach Vorarbeit von Keita den 2:1-Sieg und beendete damit ausgerechnet gegen die großen Bayern seine 543 Minuten andauernde Tor-Flaute. In den verbleibenden 34 Minuten stemmten sich die RB-Kicker den auf den Ausgleich drängenden Münchnern entgegen – mit Erfolg. Was folgte, war ungeheurer Jubel bei den Leipziger Fans.