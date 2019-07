Tag vier im Trainingslager: 50 Fans besuchen RB Leipzig, Nkunku erstmals beim Team

Österreich. Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft am vierten Tagen des Seefeld-Trainingslagers wieder auf Betriebstemperatur gebracht. Nach einem erholsamen Mittwoch, den das Team für eine Krafteinheit am Morgen und am Nachmittag zur Freizeitgestaltung genutzt hat, mussten Kevin Kampl &. Co. wieder alles geben.

Der neue Chef-Coach setzte am Morgen unter der Tiroler Sonne erneut auf viele Ballkontakte. Zur Erwärmung gab es Passübungen, danach eine Spielform, bei der die Profis zunächst eine bestimmte Zahl an Pässen schaffen und dann den Ball in eines von mehreren Mini-Toren schießen mussten. Nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu RB fand sich auch Christopher Nkunku erstmals auf dem Trainingsgelände ein. Neben Rückkehrer Stefan Ilsanker, den längerfristig verletzten Tyler Adams und Hannes Wolf sowie Diego Demme (Belastungssteuerung) und Marcel Sabitzer (leichte Erkältung) absolvierte er eine individuelle Einheit am Spielfeldrand.