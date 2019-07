Tag zwei im Trainingslager: "Ach, Pete" – RB Leipzigs Gulacsi lässt Mitspieler verzweifeln

Bis zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison im Pokal gegen den VfL Osnabrück sind noch einige Wochen Zeit. RB Leipzigs Peter Gulacsi, bereits in der vergangenen Spielzeit großer Rückhalt der Roten Bullen, präsentiert sich jedoch bereits während des Trainingslagers in Seefeld wieder in starker Form.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom zweiten Tag im Trainingslager in Seefeld Tag 2: RB Leipzig im Trainingslager in Seefeld © PICTURE POINT

Anzeige

Ein ums andere Mal entschärfte der Ungar am zweiten Tag des Österreich-Trips hochkarätige Chancen seiner Teamkollegen. "Ach Pete", fluchte beispielsweise Marcel Halstenberg, der freistehend am Keeper gescheitert war. Über mangelnden Einsatz und Wettkampfhärte kann sich Leipzigs neuer Chef-Coach Julian Nagelsmann nicht beschweren. Im Trainingsmatch bekam das unter anderem Yussuf Poulsen zu spüren. Nach einem konsequenten Zweikampf von Nachwuchs-Talent Eric Martel humpelte der Däne für einige Minuten über den Platz und musste kurz behandelt werden.

Poulsen reagiert sportlich

Doch Poulsen ist zäh und vor allem ein fairer Sportsmann, nahm es dem Nachwuchs nicht übel. Kurz nach der Aktion klatschte der 25-Jährige bereits mit Martel ab und ließ sich im weiteren Verlauf des Trainings von dem kleinen Zwischenfall nichts mehr anmerken. Das dürfte auch Ralf Rangnick gefreut haben. Leipzigs ehemaliger Sportdirektor und Trainer, der mittlerweile bei Geldgeber Red Bull "Head of Global Soccer" ist, verfolgte die Einheit von einer Bank am Spielfeldrand.

Dass die Roten Bullen schon am Montag zwei intensive Trainingsrunden auf dem Platz vor den Toni-Seelos-Olympiaschanzen absolviert hatten, war den Profis am Dienstag leicht anzumerken. In den kurzen Pausen schnauften einige von ihnen gehörig. Verständlich, Nagelsmann fordert sein Team nicht nur körperlich – in den Trainingsmatches werden die Spieler immer wieder zum Kontern und aggressiven Anlaufen animiert – auch die mentalen Anforderungen sind extrem hoch.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom ersten Tag im Trainingslager in Seefeld Tag 1: RB Leipzig im Trainingslager in Seefeld © PICTURE POINT

Zusatzaufgaben für jede Übung

Alle Übungen, ob Torschuss-, Torwart- oder Zweikampftraining, werden mit kognitiven Aufgaben kombiniert. Besonders bei den Spielformen mit Ball müssen die Teams ihre "normalen" Aktionen mit verschiedenen Auftakthandlungen einleiten. So galt es beispielsweise in einem Bereich Feldes, zunächst eine bestimmte Anzahl von Pässen zu schaffen. Erst dann durfte der Ball per Chip in Richtung der gegnerischen Hälfte gespielt werden.

RB Leipzig im Trainingslager Nachwuchs-Greenkeeper Guido Schaefer weiß, was heute im RB Leipzig-Trainingslager in Seefeld geplant ist. Gepostet von Sportbuzzer Leipzig Fußball am Dienstag, 16. Juli 2019

Wie viel die Spieler dabei in Bewegung sind, macht sich mittlerweile auf dem Rasen bemerkbar. Herausgetretene Grasstücke und kleine Unebenheiten sind unübersehbar. Zwischen den Einheiten musste Leipzigs Greenkeeper deshalb bereits ein paar Stellen ausbessern und wurde dabei schon am Montag von Nachwuchs-Spielern des ortsansässigen FC Seefelder Plateau unterstützt. Am Nachmittag steht für die Roten Bullen eine weitere Einheit an.

ANZEIGE: 50% auf Trikotsatz + gratis Fußballtasche! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.