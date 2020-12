"Tage meines Lebens gekostet": Erste Stimmen zum Achtelfinaleinzug von RB Leipzig

Leipzig. Julian Nagelsmann brüllte seine Freude in den Abendhimmel und packte sich jeden seiner Spieler zur Umarmung. Mit Hochgeschwindigkeitsfußball und am Ende dank Torwart Peter Gulacsi hat RB Leipzig das Achtelfinale der Champions League erreicht. Die Sachsen gewannen am Dienstagabend mit 3:2 (2:0) gegen Manchester United und zogen in der hochkarätig besetzten Gruppe H am englischen Rekordmeister vorbei.

