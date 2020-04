Tagestickets bei Hannover 96: Geld zurück oder Spende

Statements in ganz Hannover: 96-Fanszene sagt "Nein zu Geisterspielen"

Scheitern des Geisterspielplans? "Dann sind die Vereine tot", so 96-Boss Martin Kind

Erste Möglichkeit: Das Geld für Karten der Heimspiele gegen Dresden, Karlsruhe und Heidenheim zahlt 96 zurück. Oder: Wenn ein Fan auf die Rückerstattung verzichtet, spendet der Klub 18,96 Prozent des Preises an das Projekt Kindertafeln. 3000 Fans hatten sich bereits Tageskarten für das Dresden-Spiel gekauft.

96 bereitet mehrere Vorschläge für Dauerkarteninhaber vor

Inhaber von Auswärtskarten können nicht spenden, erhalten aber Geld zurück. Für Dauerkarteninhaber bereitet 96 gerade mehrere Lösungsvorschläge vor, um „der Treue unserer Stammkunden in den vergangenen Jahren gerecht [zu] werden. Wir werden ihnen mehrere Rückerstattungsmodelle präsentieren, über die wir gesondert informieren“, meldet Hannover 96 in einer Mitteilung. Ob Rückerstattung, Spende für ein soziales Projekt, Anrechnung auf spätere Käufe oder ein Trikot dazu – in den nächsten Tagen wird 96 die Wege detailliert aufzeigen.