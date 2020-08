Tahith Chong spricht über Wechsel zu Werder Bremen: "Für mich und meine Entwicklung der richtige Ort"

Tahith Chong zu Werder Bremen - dieser Transfer zog sich auch am Wochenende noch einmal über zwei Tage hin. Am Samstag reiste der niederländische U21-Nationalspieler von Manchester United ins Trainingslager des Bundesligisten. Am Sonntagmorgen trainierte er in Zell am Ziller zum ersten Mal mit seinem neuen Team. Trotzdem wurde das vorerst nur auf ein Jahr befristete Leihgeschäft mit dem englischen Rekordmeister erst am Nachmittag perfekt. "Ich bin sehr aufgeregt das Team, die Mitspieler und den Verein kennenzulernen", sagte der 20 Jahre alte Flügelstürmer in einem auf der Bremer Vereinshomepage veröffentlichten Interview. "Ich freue mich wirklich auf die Saison."