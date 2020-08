Tahith Chong wechselt zu Werder Bremen: Trainingserlaubnis liegt vor, Transfer noch nicht perfekt

Seinen möglichen Nachfolger bei Werder Bremen kann Milot Rashica nun noch selbst begrüßen. Der niederländischen U21-Nationalspielers Tahith Chong wird vorbehaltlich letzter vertraglicher Formalitäten für ein Jahr von Manchester United ausgeliehen. Darauf haben sich beide Vereine verständigt. Chong ist im Bremer Angriff primär als Rashica-Ersatz vorgesehen, da der kosovarische Nationalspieler den Verein verlassen möchte und Werder ihn in diesem Sommer aus finanziellen Gründen ebenfalls gern verkaufen würde.

Kurios: Werder verkündete den Transfer am Sonntagvormittag, obwohl noch nicht alle Details geklärt sind. Der Niederländer war am Samstag im Werder-Trainingslager im Zillertal angekommen und trainiert am Sonntag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen. Werder konnte eine Trainingserlaubnis für Chong erlangen, obwohl der Flügelspieler formell noch nicht beim Klub unter Vertrag steht.

Der Rechtsaußen Chong absolvierte in der vergangenen Saison fünf Spiele in der Premier League für Manchester United, kam ansonsten überwiegend in der Premier League 2 zum Einsatz. Sein Marktwert wird auf 6,3 Millionen Euro taxiert. Laut mehreren Medienberichten muss Bremen nicht das komplette Gehalt von 2,8 Millionen Euro übernehmen. "Der Junge will unbedingt zu Werder. Er will so schnell wie möglich in der Vorbereitung dabei sein, um sich rasch zurechtzufinden", erklärte Chong-Berater Erkan Alkan gegenüber der Bild bereits vor einigen Tagen.

Rashica begrüßt seinen Nachfolger in Bremen Da für Rashica immer noch kein akzeptables Angebot eines anderen Klubs vorliegt, sollen er und Chong ab diesem Wochenende gemeinsam im Bremer Trainingslager auf dem Platz stehen. Am Freitag reisen Trainer Florian Kohfeldt und sein Team für elf Tage nach Zell am Ziller in Österreich. Dort war Werder auch in den vergangenen Jahren regelmäßig, doch gerade im Vergleich zu 2019 ist diesmal vieles neu.

Die Bremer Mannschaft ist im Vergleich zur Fast-Abstiegssaison erheblich verjüngt worden. Der 20 Jahre alte Felix Agu, der 20 Jahre alte Romano Schmidt, der 25-Jährige Patrick Erras und nun auch der 20-jährige Chong nehmen die Plätze von erfahrenen Profis wie Philipp Bargfrede, Fin Bartels, Claudio Pizarro oder Nuri Sahin ein.

Umbruch bei Werder noch nicht abgeschlossen „Es ist eine deutlich andere Mischung als im vergangenen Jahr“, sagte Kohfeldt. „Wir wollen zeigen, dass das nicht unsere Qualität war, die wir in der vergangenen Saison gezeigt haben. Wir wollen insbesondere uns selbst zeigen, dass wir es besser können. Diesen Hunger spüre ich in jedem Training und bei allen.“